Der Saal des „Kulturzentrums Altes Kaufhaus“ in Landau bildet eine vielseitige Konzertkulisse. Bevor am folgendem Tag ein gediegenes Klaviertrio für Liebhaber der Musik Franz Schuberts spielte, fanden sich am Samstagabend die Besucher in einer Atmosphäre wieder, die an die Location „Fillmore West“ in San Francisco erinnerte. Dort gab es vor über fünfzig Jahren legendäre Konzertereignisse mit Aretha Franklin, King Curts, Jimi Hendrix und vielen anderen Soul- und Rockstars.

Diese Musik steht Pate für die Mischung der Tommy Schneller Band: Soul, Blues, Funk und eine Prise Jazz. Tommy Schneller spielt Tenorsaxophon und singt. Er kommt vom Blues.