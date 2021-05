„Täuschung, Lüge und Streit ohne Ende – bei den US-Wahlen könnte es zu einer Wiederholung des Desasters von 1876 kommen“: Der Humorpark in der Eremitage Waghäusel zeichnet mit Karikaturen von Thomas Nast Parallelen.

Dem aus Landau stammenden Zeichner Thomas Nast, Mitbegründer der amerikanischen Karikatur, widmet der Humorpark Eremitage Waghäusel eine Sonderausstellung. Sie kommt gerade recht zur spannenden Präsidentenwahl in den USA, die sich in der Nacht auf Mittwoch entscheidet. Künftig soll Nast auch einen festen Platz in der Sammlung erhalten, sagt Kurator Rolf Heinzmann.

Die Frage hinter der Sonderschau: Wird die Welt nach der Präsidentschaftswahl in den USA ein weiteres Schmierentheater ungeahnten Ausmaßes erleben? Seit Wochen und Monaten streut Donald Trump („The best is yet to come“) Zweifel am Ablauf der Abstimmung. Bei seinen Auftritten nährt er Gerüchte um Manipulation und Betrug. Freiwillig, so glauben Beobachter, wird er das Feld nicht räumen. So werden Erinnerungen an die Täuschungen, Lügen und den Streit des Jahres 1876 wach.

Tilden gibt nach für politische Zugeständnisse

Was war passiert? Die Wahl am 7. November 1876 hatte in vier US-Bundesstaaten kein eindeutiges Ergebnis gebracht. Demokraten und Republikaner reklamierten den Sieg für sich und nominierten ihre Leute für das Wahlmännergremium. Die Verfassung lieferte keinen Ausweg. Im Weißen Haus rechnete man mit einem Aufstand. Der republikanische Präsident Ulysses Grant drohte mit dem Einsatz von Truppen des Bundes, über New York würde er das Kriegsrecht verhängen. Die Frage war: Würde sich der demokratische Herausforderer Samuel J. Tilden zum Präsidenten ausrufen lassen?

Erst kurz vor der Vereidigung konnte ein Bürgerkrieg abgewendet werden. Obwohl Tilden mehr Stimmen als Herausforderer Rutherford B. Hayes auf sich vereint hatte, gab sich dieser geschlagen, nachdem er sich mit politischen Zugeständnissen hatte kaufen lassen. Die Republikaner hatten somit das Wahlergebnis erfolgreich angefochten. Und Hayes ging von 1877 bis 1881 als 19. US-Präsident in die Geschichte ein.

Wie Nast die Präsidentschaftswahlen sah

Amerikas Demokratie hatte eine skandalöse Wahl erlebt mit Vorwürfen, Betrug und Fälschungen, die den Glauben an ein freies System erschütterten – so wie dieser Tage wieder. 144 Jahre später könnte den USA ein ähnliches Szenario drohen, das Wahlsystem in Amerika ist stark verbesserungswürdig. Nach wie vor sind Gesetze, Regeln und Fristen nicht eindeutig formuliert – und manipulierbar. Dies alles wird im Humorpark noch einmal vor Augen geführt.

Denn Thomas Nast hat sich als Illustrator und Karikaturist vor allem für die New Yorker Zeitung „Harper's Weekly – A Journal of Civilization“ immer wieder in US-Wahlkämpfe eingemischt. Der Landauer war als Sechsjähriger mit seinen Eltern in die USA ausgewandert. Berühmt wurden einige seiner Figuren wie Uncle Sam, Santa Claus sowie die Symbole für demokratischen und der republikanischen Partei – Esel und Elefant.

Der republikanische Elefant trampelt alles nieder

In sein Bild eines republikanischen Wunschkandidaten zum Beispiel zeichnete er auf einer Tafel ein Fragezeichen und einen Schwamm zur Korrektur. Er wollte zeigen: Der Wahlausgang ist ungewiss. Ein anderes Bild, das in Waghäusel zu sehen ist, zeigt den republikanischen Elefanten, vor dessen gebieterisch wütendem Auftreten die anderen Tiere verschreckt fliehen – auch der demokratische Esel, der sich von einem umgeworfenem Löwenfell wohl mehr Autorität versprochen hatte.

Einen Besuch wert ist das kleine Museum, das seit 2019 aufgebaut wird, ohnehin – freilich erst nach dem November-Lockdown. Zu sehen sind Exponate zu verschiedenen humoristischen Formen wie Karikatur, Comic, Satire und komische Kunst. Im Aufbau befindet sich zudem ein Struwwelpeter-Museum zur Geschichte des erfolgreichsten deutschsprachigen Bilderbuchs. Der Waghäuseler Galerist Heinzmann hat aus dem aufgelösten Struwwelpeter-Museum in Frankfurt am Main bereits zahlreiche Ausstellungsstücke erworben.

Herrliches barockes Jagd- und Lustschloss

Neben dem Humorpark ist in dem herrlich anzuschauenden barocken Jagd- und Lustschloss auch einiges zu seiner Geschichte zu bestaunen. Im Obergeschoss werden an interaktiven Medienstationen vier spannende, kulturgeschichtlich bedeutsame Themen wie „Geschichte der Eremitage“, „Badische Revolution 1848/49“, „Naturschutzgebiet Wagbachniederung“ sowie „Zuckerfabrik Waghäusel“ präsentiert. Zu sehen sind zudem seltene und luxuriöse Exponate aus der Zeit der Eremitage als fürstbischöfliches Jagdschloss wie Meißner Porzellan, Spielzeug-Geschirr, Weinkelche oder ein preußisches Schwert aus der „Schlacht von Waghäusel“ 1849.

Erbaut wurde die Eremitage durch Damian Hugo Philipp von Schönborn ab 1724. Der sechzehneckige Zentralbau besitzt vier kreuzförmig angelegten Flügelbauten sowie drei (von ursprünglich vier) radial angeordneten Kavaliershäusern. Von der früheren Zuckerfabrik, deren weithin sichtbare markante Silos gerade abgetragen werden, hat eine Direktoren-Villa im Art-Deco-Stil die Zeit überdauert.

