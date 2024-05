Weil über die Integrierte Leitstelle Ludwigshafen eine leblose Person gemeldet wurde, ist am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Helikopter mit Notarzt an Bord im Speyerer Adenauerpark gelandet. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein 66 Jahre alter Mann in seiner Wohnung im Umfeld des Parks verstorben. Der Arzt habe sich den Verstorbenen angesehen und eine natürliche Todesursache bescheinigt. Deshalb habe die Polizei nicht weiter ermittelt, so der Sprecher auf Anfrage.