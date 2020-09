Nur zwei der vier gesetzten Tennisspieler haben beim 7. Valentins-Cup in Zeiskam das Halbfinale bei den Herren LK 10-18 erreicht.

Jonas Reichling von der TSG Godramstein trifft auf Aaron Schmitt von BW Herxheim, Benjamin Städtler vom TC Lustadt spielt gegen Robbin Engisch vom TC Meckenheim. Die Halbfinale beginnen am Samstag um 10 Uhr.

Ausgeschieden: Björn Stransky vom TC Siebeldingen, der an drei gesetzte Spieler verlor 5:7, 1:6 gegen Engisch, und Dominik Sinn vom TC Birkenhördt. Sinn, Nummer 4, scheiterte in der ersten Runde mit 2:6, 6:4, 6:10 gegen Schmitt. Das Endspiel beginnt planmäßig am Sonntag um 12 Uhr.

Das Turnier der Herren 50 geht am Freitag mit den Viertelfinalspielen Boguslaw Figiel (WR Speyer) - Sandor Farkas (TC Neureut), Jacek Krajewski (Zeiskam) - Thilo Kemm (SW Rußheim) – diese Spiele beginnen um 17.30 Uhr – sowie Harald Weissmann (TC Offenbach) - Hüseyin Yerlikaya (TC Meckenheim) und Jürgen Adam (BW Herxheim) - Bruno Burk (TC Neupotz – um 16 Uhr – weiter. Die Halbfinale sind am Samstag um 16 Uhr. Das Endspiel ist für Sonntag, 16 Uhr, angesetzt.