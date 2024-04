Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Stadtratswahl in Landau am 9. Juni treten zwei Gruppierungen der Freien Wähler gegeneinander an. Beide nutzen die Farbe orange. Verwirrung ist garantiert.

In der Stadt und den Stadtdörfern kennt man die FWG (Freie Wählergruppe Landau).