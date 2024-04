Mannheim (dpa/lsw) - Spaziergänger müssen in Mannheimer Parkanlagen und Wäldern aufpassen: Nach einem Sturm warnt die Stadt vor herunterstürzenden Ästen und losen Baumteilen. Diese könnten zu Verletzungen führen und eine Gefahr für Waldbesucher darstellen, hieß es in einer Mitteilung von Dienstag. Den Angaben nach haben Sturmböen Schäden an Bäumen im gesamten Stadtgebiet verursacht. 30 Schadbäume seien zunächst gefunden worden, fünf mussten gefällt werden. Im Wald seien einzelne Bäume entwurzelt worden und Waldwege wegen umgestürzter Bäume nicht passierbar gewesen.

Pressemitteilung