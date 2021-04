Mit Gerüsten und großer technischer Ausrüstung ist die Kölner Restauratorin Karen Keller nach Landau angereist. Sie soll im Lauf der Woche untersuchen, welche Arbeiten bei der Innensanierung der Katharinenkapelle nötig sind. Nach der Außensanierung steht das mittelalterliche Kirchlein also vor der nächsten Etappe zu seinem Erhalt.

Auf die Sanierung hat der Förderverein zwar schon lange hingearbeitet mit etlichen Spendenaktionen wie den regelmäßigen Benefizkonzerten. 60.000 Euro kamen so zusammen. Dass der Startschuss dann kurz vor Jahresende fiel mit einer Zusage für Fördermittel vom Landesdenkmalschutz, sei dann doch etwas überraschend gekommen, sagt der Vereinsvorsitzende Bernhard Scholten beim Pressetermin am Montag vor Ort. 3800 Euro stellt die Generaldirektion Kulturelles Erbe für die Voruntersuchungen zur Verfügung. Die restlichen Kosten übernimmt der Förderverein Katharinenkapelle.

Fünf Tage wird Restauratorin Karen Keller jetzt mit einer Mitarbeiterin die Innenwände untersuchen, um ein Leistungsverzeichnis der notwendigen Arbeiten zu erstellen. Schon mit bloßem Auge sind Risse und einige Wasserschäden zu erkennen, wo der Putz abgeplatzt ist. Aber Keller kann die Wände auch mit einem speziellen Gerät scannen, um Hohlräume ausfindig zu machen.

Basis für eine Kostenschätzung

Auf der Basis von Kellers Erkenntnissen kann dann ein Kostenvolumen errechnet werden. Die Außensanierung ab 2008 hat 450.000 Euro verschlungen, darunter 190.000 Euro, die der Verein beigesteuert hat. Gebäudemanager Michael Götz betonte, wie hilfreich das Engagement des Vereins für die Stadt Landau als Eigentümerin der Kapelle ist.

Die Ausmalungen im Chor stehen diesmal nicht im Fokus, denn der Chor mit seinem Kreuzrippengewölbe wurde nach Auskunft Scholtens bereits in den 1980er-Jahren saniert. Die Bilder hatten nach der Entdeckung in den 1960er-Jahren für heftige Debatten gesorgt, da sie ausgerechnet gegenüber dem Haus von Anne Franks Onkel Passionsszenen zeigen, auf denen Männer mit Judenhüten als Peiniger Jesu dargestellt sind.

Bleibt das jüngere Bild über dem Chorbogen erhalten?

Widmen soll sich die Restauratorin aber einem Bild, das der damalige Restaurator Artur Kalbhenn in den 1960er-Jahren über dem Chorbogen angebracht hat. Schon jetzt sei zu erkennen, dass es ältere Malereien überdeckt, sagt Keller. Sie soll nun klären, ob die ursprünglichen Bilder mehr als nur in Fragmenten erhalten sind und freigelegt werden sollten – unter der Zerstörung des jetzigen Bilds. Auch diese Untersuchung lasse sich zerstörungsfrei mit UV-Licht anstellen, erklärt Keller.

Eins ist jetzt schon klar: Die Dispersionsfarbe an den Innenwänden muss runter und durch einen neuer Anstrich auf Kalkbasis ersetzt werden. Wie die Restauratorin erklärt, wird sie mit kleinen Bohrungen auch ermitteln, in welchem Weißton die Kirche ursprünglich gestrichen war, um eine Nuance zu finden, welche die unterschiedlichen Nutzungen – sakral und profan – miteinander versöhnt.

Kirche als Lager und Markthalle genutzt

Denn die Katharinenkapelle gegenüber dem Frank-Loebschen Haus hat eine wechselvolle Geschichte hinter sich. Sie ist nach der Stiftskirche das älteste Landauer Gotteshaus und wurde 1344 für Beginen, einen weltlichen Frauenorden, erbaut. Noch nicht bestätigt wurde die Vermutung von Michael Kleinert, einem ehemaligen Restaurator für die Kapelle, dass der Chorraum der Kapelle auf dem Fundament der alten Burgkapelle gebaut wurde.

Nach den Beginen wurde die Kapelle als Friedhofskapelle, später von den Franzosen als Garnisonskapelle genutzt und während der Französischen Revolution profanisiert. Sie wurde an einen Händler verkauft und als Weinlager und Heuschober benutzt. Mitte des 19. Jahrhunderts hat die Stadt die Kapelle zurückgekauft und zu einer Markthalle umgebaut: Die Saalkirche erhielt große Tore und Arkaden. Vor rund 150 Jahren, am 7. April 1872, feierten die Altkatholiken, die das Unfehlbarkeitsdogma des ersten Vatikanischen Konzils ablehnten, ihren ersten Gottesdienst in der Kapelle. Auch einen rund 20 Meter hohen Turm hat die Katharinenkapelle einst besessen, so der Architekt Thorsten Arnold, der schon die Außensanierung ehrenamtlich begleitet hat.

Wände des Chors drifteten auseinander

Damals war der Chor gesichert worden, der nach dem Abriss zweier seitlicher Remisen auseinanderzudriften drohte, wie Mauerrisse zeigen. Denn die Franzosen hatten die für die Statik wichtigen Außenstützen für die Anbauten abgetragen, so Arnold. Neben technischen Neuerungen wie einer Bankheizung waren noch weitere substanzielle Arbeiten nötig wie die Erneuerung von Außenputz und Dachstuhl samt Dachreiter. Kugel und Kreuz erhielten eine neue Vergoldung.

