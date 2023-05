Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Ende steht das Publikum im Hohenstaufensaal von Annweiler auf und swingt mit. Wie könnte man auch Stücken wie „In the Mood“, das als zweite und letzte Zugabe gespielt wird, auch widerstehen? Noch dazu, wenn sie von Wil Saldens Glenn Miller Orchestra so mitreißend gespielt werden.

Mit dem Programm zum 35-jährigen Bestehen ist die Bigband auf Tour. Eigentlich war das Jubiläum, so merkt Salden trocken an, schon vor Corona. Aber das Entscheidende ist, dass der Auftritt