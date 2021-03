GERMERSHEIM. Nach rund zehn Jahren ist eine Neuauflage des Germersheimer Kunst- und Skulpturenführers erschienen. Der 100-seitige Kunstkatalog zeigt Fotos von 61 Objekten und Skulpturen im öffentlichen Raum.

Die meisten dieser Kunstobjekte stehen an zentralen Plätzen wie den ehemaligen Festungsgebäuden oder dem Stadtpark Fronte Lamotte, dem Königsplatz, vor Schulen und Behörden, auf Verkehrsinseln, im Skulpturenpark Fronte Beckers sowie an der Rheinpromenade.

Die ältesten Sehenswürdigkeiten stammen von 1839, die jüngsten aus der Gegenwart. Zur Sammlung gehören beispielsweise das Weißenburger Tor, welches von Professor Friedrich von Gärtner gestaltet wurde oder der Königsplatz mit dem „Blauen Engel“, der innerhalb der alten Festung ursprünglich als Exerzierplatz genutzt und 1991 von dem Künstler Jürgen Goertz gestaltet wurde.

Im Skulpturenpark Fronte Beckers finden sich zwölf Sandsteinobjekte, die bei einem Internationalen Bildhauersymposium geschaffen wurden. 2015 haben fünf bedeutende deutsche Holzkünstler – unter anderem Shapoor Engineer, Weltmeister im Schnellschnitzen – Holzskulpturen für Leinpfad am Rhein geschaffen. Am dortigen Spielplatz steht unter anderem die „Germersheimer Sitzbank“, die als Gemeinschaftsarbeit aller Teilnehmer entstand. Aufgeführt ist auch Karl-Heinz Deutschs Sandsteinskulptur „Knotenpunkt“ auf einem Verkehrsinsel in der Josef-Probst-Straße.

„Es macht mich stolz, dass wir in Germersheim eine so beeindruckende Sammlung hochwertiger Kunstobjekte regionaler, überregionaler und internationaler Künstlerinnen und Künstlern haben“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Die Neuauflage geht auf die Initiative des Tourismus-, Kultur- und Besucherzentrums Weißenburger Tor zurück. Dort ist der Katalog für zehn Euro erhältlich auf Vorbestellung unter Telefon 07274 960301 oder per E-Mail an tourist-info@germersheim.eu.