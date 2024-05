Der Streit mit dem Wirtschaftsprofessor Max Otte beschäftigt die Hambach-Gesellschaft weiterhin. Das berichtet Schriftführer Stefan Schaupp im Nachgang zur Mitgliederversammlung am Sonntag. Die Hambach-Gesellschaft hatte es abgelehnt, einen Beitrag Ottes über das Hambacher Fest in ihrem Jahrbuch zu veröffentlichen, weil es ein „unzumutbares rechtslastiges Pamphlet“ sei. Otte versuchte, den Abdruck einzuklagen, was aber vom Landgericht Frankenthal abgelehnt wurde. Allerdings hat er mittlerweile beim Oberlandesgericht Zweibrücken gegen dieses Urteil Revision eingelegt, berichtet Schaupp.

Bei der Mitgliederversammlung wurde der bisherige Vorstand im Amt bestätigt. Den Vorsitz hat Wilhelm Kreutz, sein Stellvertreter ist Karsten Ruppert, als Schatzmeister fungiert weiterhin Matthäus Seckinger und als Schriftführer Stefan Schaupp.

Der Vorsitzende berichtete über die Aktivitäten des „Neustadter Bündnisses für Demokratie“ und legte den Mitgliedern nahe, diesem beizutreten, was ohne Gegenstimmen erfolgte. Zudem wird sich die Gesellschaft auch an einer Spendenaktion des Bündnisses beteiligen, deren Erlös der Jugendarbeit in Neustadt und in seiner ukrainischen Partnerstadt Mukatschewo zukommen wird.

Schatzmeister Seckinger betonte die solide Finanzlage der Gesellschaft sowie eine weitgehend stabile Mitgliederzahl, die aktuell bei 98 liegt.