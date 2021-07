Zwei seiner Kinder sind dieses Jahr zur Welt gekommen: Im März ist sein zweiter Sohn Lenny geboren worden, und am selben Tag hat Michael Schulte mit „Stay“ seinen ersten Song bei dem großen Label Universal veröffentlicht als Vorboten auf sein neues Album. Am Samstag, 7. August, stellt er einige seiner neuen Songs auf die Freilichtbühne im Sommerpark Billigheim vor.

„Mein neuer Sound ist noch mal ein Stück weit moderner geworden, etwas jünger, gerade was Beat und Percussion-Abteilung angeht. Man geht ja immer auch etwas mit der Zeit, Musikstile verändern sich laufend. Es macht mir Spaß, mich da auszuprobieren und eben immer mal neue Sachen zu testen“, hat Michael Schulte der „Stuttgarter Zeitung“ erzählt. Doch die sehr emotionale, sanfte Popstimme ist als sein Markenzeichen geblieben.

Viele Menschen verbinden den blinden Lockenkopf mit dem Eurovision Song Contest (ESC) 2018 in Lissabon, wo er den vierten Platz belegte. Schon in jungen Jahren hat Schulte, der im hohen Norden aufgewachsen ist und lebt, regelmäßig Coverversionen bei Youtube hochgeladen. Weit über 50 Millionen mal wurden seine Videos angesehen. So entdeckte ihn auch Sänger Rea Garvey und hat ihn 2011 zu sich auf die Bühne geholt. Schulte machte bei der TV-Castingshow „The Voice of Germany“ mit. Er erreichte zwar nur den dritten Platz, aber sein Titel „Carry Me Home“ schaffte es in die deutschen Charts. 2017 veröffentlichte er das Album „Hold the Rhythm“. Und 2018 dann kam der ESC.

Noch hat Schulte sein neues Album nicht herausgebracht. Denn seine für 2020 geplante Tour zum Album „Highs & Lows“ wurde durch Corona ausgebremst. Doch einige neue Lieder will der Sänger in Billigheim präsentieren neben den Songs von 2019. Der Abend beginnt mit einem Vorprogramm um 18.45 Uhr. Schon am Samstag, 31. Juli, tritt das Popduo Glasperlenspiel auf mit ihrer Show „Richtig geiles Leben“.

