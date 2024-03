Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie klingt es, wenn ein Nilpferd Fontanes „Effie Briest“ vorträgt? Absurde Übungen wie diese gehören zum Programm der renommierten Otto-Falckenberg-Schule in München, die Joachim Meyerhoff als angehender Schauspieler besucht hat. In seinem Buch mit dem Werther-Titel „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ berichtet er von diesen und anderen Erfahrungen. In einer Bühnenfassung ist es nun am Karlsruher Staatstheater zu sehen.

Joachim Meyerhoff wird inzwischen als berühmter, eigenwilliger Theaterstar in Wien wie in Berlin gefeiert und hat auch als Autor für Furore gesorgt. In „Ach,