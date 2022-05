Blumenbilder von Heike Renz zeigt die Südpfälzische Kunstgilde mit Fotografien des Ehepaars Gertrud und Wigand Schneiderheinze in der Artgalerie am Schloss in Bad Bergzabern.

Heike Renz, Designerin, Dozentin und freischaffende Künstlerin aus Herrenberg, malt farbenfrohe, florale Motive, deren Anlehnung an Oskar Koller ersichtlich ist. Bei ihrer Kunst hat besonders die Ausbildung zur Textildesignerin ihre Spuren hinterlassen. Gertrud und Wigand Schneiderheinze leben in Leimersheim sind schon lange Mitglieder der Südpfälzischen Kunstgilde. Er, gebürtiger Rheinhesse, ist fasziniert von der Panorama-Fotografie. Sie, Kurpfälzerin, verfemdet ihre Fotografien am Computer.

Termin

Bis 12. Juni in der Artgalerie am Schloss in Bad Bergzabern, Schlossgasse 3: Fr 16-18 Uhr, So 15-18 Uhr. Zur Vernissage am Sonntag, 22. Mai, 11 Uhr, führt die Kunsthistorikerin Sigrid Weyers aus Landau in die Arbeiten ein, der Klarinettist Jörg Schloß aus Jockgrim spielt Werken von Sebastian Bach, Jürg Bauer und Erland Koch.