Bereits seit zehn Jahren gibt es die Kleinkunst-Reihe „Piano, Lied & Lyrik“ von Gabriele Schwöbel und Martin Erhard. Nicht nur im Kleinen Kulturzentrum ihrer Heimatgemeinde Rheinzabern treten die beiden regelmäßig auf.

Die Programme des Ehepaars bieten eine Mischung aus Volkslied zum Mitsingen, Textrezitation und Gesang und stehen immer unter einem bestimmten Motto. Die Themen von „Frühlingsgefühlen“ über „Hurra, der Herbst ist da“ bis zu „Es weihnachtet“ oder von „Einfach tierisch“, über „Heimat und Reisen“ bis zu „Sonne, Mond und Sterne“. Auch dem „Liebesgeflüster“ konnte man schon lauschen.

Martin Erhard ist Profi-Musiker, singt Tenor, spielt Klavier und ist seit August 2023 Diözesankirchenmusikdirektor und damit Leiter der Abteilung Kirchenmusik sowie des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts (BKI) im Bistum Speyer. Seine Frau Gabriele Schwöbel unterrichtete Theater und Literatur und wirkt als Laiendarstellerin auf professionellen Theaterbühnen mit. Auslöser für ihre Reihe, die sich ganz bewusst an ältere Besucher wendet, war die Tatsache, dass immer seltener Volkslieder gesungen würden. „Wir wollten mit unserem Programm Volkslieder am Leben erhalten, Menschen zum Singen aufrufen“, erinnert sich Gabriele Schwöbel. Und da die Zielgruppe in der Schule noch Gedichte auswendig lernen musste, ergänzt Schwöbel das Programm mit passenden, voller Leidenschaft vorgetragenen emotionalen, witzigen oder romantischen Texten. Ein Grund für die große Beliebtheit des Formats sei, dass alle bei den Volksliedern nach Herzenslust mitsingen dürfen. Zum Zehnjährigen stellen Schwöbel und Erhard ihren treuen Fans die Höhepunkte ihrer bisherigen Programme vor: am Donnerstag, 18. April, 19.30 Uhr, und am Sonntag, 21. April, 10.30 Uhr, im Kleinen Kulturzentrum Rheinzabern bei freiem Eintritt.