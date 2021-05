Bringt Corona angehende Sportlehrer um ein anständiges Studium? Erst in diesem Sommersemester können sie in Landau wieder Praxisseminare belegen, die Lehre im Schwimmen und Gerätturnen mit eigenen Erfahrungen verbinden. Jüngere Semester stecken allerdings im Stau. Und müssen befürchten, mit der Regelstudienzeit nicht auszukommen.

Wollen die Müllers ihr sportbegeistertes Kind in eine Schule schicken, in der junge Lehrer der Corona-Generation im Sportunterricht Fußball, Schwimmen und Gerätturnen anbieten? Viele haben sich wohl noch nie Gedanken darüber gemacht, wie angehende Sportlehrer in der schwierigen Zeit an der Landauer Universität ausgebildet werden. Das vorweg: Es läuft nicht gut in der Pandemie. Etwas funktioniert: Schnelltest auf dem Messplatz, hoch zur Uni – und dort haben die Studierenden auch schon das Ergebnis ihres Coronatests auf dem Smartphone.

Der Test war negativ, bedeutet: zugelassen zur Sportpraxis. Jetzt aber schnell, das Angebot ist begrenzt für Zielschussspiele wie Fußball, Basketball, Handball und Hockey, für Rückschlagspiele wie Badminton, Tennis, Tischtennis. Für Volleyball. Für Schwimmen und Gerätturnen. In der Regel zwischen 20 und 28 Studierende dürfen in eine Gruppe. Wegen Corona sind die Praxisausbildungen zurückgefahren auf 15 Leute mit Mundschutz in der Halle und 20 Leute im Freien.

Das Gefühl, sich neu zu erfinden

Wäre sie doch schon in Pension gegangen, grübelt Helga Pollähne (64) manchmal. „Im Sommer- und Wintersemester hatte ich das Gefühl, ich musste mich neu erfinden.“ Die Gedanken kreisten nur noch darum, wie sie Wissen digital vermittelt. Neben einem Haufen Papierkram mit der Univerwaltung. Lange hat es im vergangenen Jahr gedauert, bis Fragen von Sicherheit und Arbeitsschutz geklärt, Gefährdungsbeurteilungen geprüft, die Anzahl der Ein- und Ausgänge in der Halle und deren Lüftung beschrieben, bis Hygienekonzepte abgesegnet waren. „Im Juni hatten wir endlich mal die Genehmigung“, sagt Frank Zaucker (63) – und spricht von aktuell vergleichsweise paradiesischen Zuständen.

Der Landauer Zaucker, seit 1985 an der Uni, ist ein Fachmann für Schwimmen. Pollähne, die aus Braunschweig stammt, ist ebenfalls Diplom-Sportlehrerin und seit 1991 in Landau. Eines ihrer Fachgebiete: Gerätturnen. Das geht manchmal nicht ohne Hilfestellung.

Vor einem Jahr keine Praxis

Die beiden haben durchzusetzen, was verlangt wird. Maximilian Staats (28) ist als Student betroffen und als Mitglied der Fachschaftsvertretung Sport einer derjenigen, denen Studierende ihr Leid klagen. Tenor: Die praktischen Seminare fehlen. Im Sommersemester 2020 habe es keine praktischen Seminare gegeben, betont Staats. Die Uni wurde quasi zum lehrfreien Raum. Alles digital. Studierende hätten schon Panik bekommen. Für das neue Semester seien wieder Praxisseminare angedacht.

Das Problem: Wer Sportarten nicht aktiv üben kann, dem wird auch die Fähigkeit, sie theoretisch zu beschreiben, schwerer fallen. Pollähne erklärt: Gymnastik oder Tanz gehe ja noch. Ein Handstand lässt sich im Park üben. Aber was ist zum Beispiel mit Gerätturnen? Mit der Überprüfung der Demonstrationsfähigkeit von Übungen wie Hüftaufschwung, Hüftumschwung, Unterschwung mit beidbeinigen Abstoß am Reck? „Wir mussten die Anforderungen reduzieren“, sagt sie. Übungen erforderten Übungszeit, die es kaum gebe. Basketballer hätten mit zehn Mann in die Halle gedurft, aber nicht spielen dürfen.

Keine Spiele in der Freizeit in Gruppen

„Eigentlich“, gibt Pollähne zu, „brauchen die Studierenden ein Zeugnis mit Sternchen.“ Studierende in der Pandemie, die nicht wirklich alles studieren konnten. Auch privates Engagement geht verloren. Keine Spiele in der Freizeit in Gruppen. Nicht erlaubt. „Wir haben gemerkt, dass die Klausuren schlechter ausgefallen sind“ als die der Jahrgänge vor Corona, „weil ihnen an der Stelle der Transfer von der Praxis in die Theorie, das sich Einfühlen, fehlt“, bemerkt Pollähne.

So sind auch die Ziele des Sportstudiums kaum zu erreichen: Kompetenzen erwerben im Bewegungssehen, in der Bewegungsanalyse und der Beurteilung sportmotorischer Techniken; Planung und Umsetzung von Übungs- und Trainingsprozessen; Erklärung und Demonstration von Übungs- und Trainingsprozessen. Ohne Praxis verkommt die Theorie zum kalten Auswendiglernen.

„Nur zu lehren, was gelernt wurde“

Staats schreibt gerade seine Masterarbeit. Er hatte Sport vor Corona, in seinem Fall war es Bestandteil des Bachelorstudiums im ersten bis vierten Semester. Kein Hochschulsport, keine Tutorien, Wiederholungen und Vertiefungen, keine Übungszeiten, um sich auf die praktische Prüfung vorzubereiten: Studierende klagen bei Staats. Im Schwimmen und Turnen gebe es den größten Bedarf. Viele würden sich im Normalfall beim Turnverein im ASV Landau melden, um zu turnen. Auch das falle in der Pandemie weg. „Jemand, der im April 2020 angefangen hat, ist jetzt im dritten Semester und hat wahrscheinlich noch keine Sporthalle von innen gesehen“, sagt Staats. Aber sie könnten später Schülern nur beibringen, was sie selbst gelernt hätten.

Staats befürchtet, das so mancher Probleme mit der Regelstudienzeit bekommt. „Wir bauen einen Stau von Studierenden auf“, sagt Pollähne. Wer mit dem digitalen Unterricht nicht klarkommt, wer unterbricht, der steht im nächsten Semester wieder an und nimmt eventuell einem Jüngeren den Platz in der Gruppe. „Wir haben da eine ganze Reihe von Studierenden, die abgebrochen haben und zum zweiten Mal erscheinen“, hat Pollähne beobachtet. Staats erklärt das Prinzip: Viertsemester vor Drittsemester, Drittsemester vor Zweitsemester. So könnte es passieren, dass ein Erstsemester im laufenden Sommersemester gar keine Praxis bekommt.

Eine Stunde im Wasser

Was geschieht mit den Studierenden, die keinen der begrenzten Praxisplätze bekommen haben? „Dann verzögert sich das Studium“, sagt Zaucker. Das Lehrpersonal könne ja nicht einfach das Doppelte leisten. Das digitale Studium belaste ohnedies schon mehr. „Das Extremste“, sagt Zaucker, „ein Jahrgang Schwimmer, der war eine Stunde im Wasser.“ Die Stadtholding habe großzügig das Hallenbad zur Verfügung gestellt. Zaucker denkt an vergangene Zeiten: „Wir hatten in der Grundausbildung vier Stunden Schwimmen, jetzt haben wir zwei.“ Im Normalfall. Wegen Corona sind die Bäder zu. Da könne der Studierende in seiner Freizeit auch wenig machen.

„Die Wende beim Schwimmen, das muss man praktisch erleben, um es später auch vermitteln zu können“, sagt Staats. „Wir wünschen uns als Fachschaft, dass die Praxis weiterhin möglich sein wird.“ Auch bei einer Inzidenz über 165. Da brauche es ein Gesetz, dass für Studierende Ausnahmen vorsehe. „Der Arzt, der Fluglehrer muss seine Ausbildung auch erleben“, verdeutlicht er.

Übungszeit fehlt einfach

Paradiesische Zustände? „Es läuft jetzt sehr geregelt an“, sagt Sophie Linßen, die während des Studiums auch in Landau lebt und ebenfalls in der Fachschaft ist. Die 24-Jährige ist im ersten Master-Semester. Leichtathletik und Beachvolleyball hat sie gerade belegt. „Es wird jetzt hoffentlich besser.“

Theorie, Sportpädagogik, Didaktik und dergleichen hatte sie im ersten Semester. Die Praxis ist im zweiten Semester an der Reihe. Corona kam. Linßen konnte nicht wirklich in die Halle. Übungszeit ging verloren. Das Studium verzögerte sich. „Mir haben Turnen und Schwimmen gefehlt“, erzählt sie. „Da reichen drei, vier Übungszeiten nicht aus, um die Sportarten in der Prüfung zu demonstrieren.“ Jetzt habe sie zumindest Gelegenheit zu üben. Einmal die Woche regulär Turnen nach Vorlage eines negativen Coronatests. Zwei Stunden mit 14 anderen im Tutorium. Bei dieser Übungszeit seien meist Turner dabei. Und: „Wir sind so vorbereitet, dass wir uns selbst anleiten können.“

„Bestimmte Erfahrungen fehlen“

Linßen hat das Studium verlängert. Weil die Anzahl der Master-Studierenden weniger geworden ist, bekommt sie gerade für alles, was sie machen will, eine Zulassung. Jüngere Semester hätten es schwierig: „Ich bin noch recht gut drumherum gekommen. Aber bestimmte Elemente und Erfahrungen fehlen. Ich denke schon, dass das Folgen haben kann.“

Linßen überlegt: Wie soll sie Schülerinnen später die Angst nehmen vor dem Schwimmen in der Gruppe, vor dem Gerätturnen? Wie kann sie sie richtig anleiten, um sich zu überwinden? „Das muss man selbst erfahren haben, das geht verloren“ in einem Sportstudium ohne geregelte Sportpraxis, sagt sie. Sport sei mehr, als Theorie zu lernen.

Sie hofft wie Staats auf eine bessere Förderung unabhängig von Inzidenzen: „Wenn man an der Bildung kürzt, weiß man, wohin das führt“, sagt die 24-Jährige. „Wir sind alle erwachsene Menschen, wir haben Hygienekonzepte. Das sollte berücksichtigt werden.“

Auf gut Glück reingerutscht

Wie die Situation junger Studierender ist, kann Nora Zoller erzählen. Die 20-Jährige aus Bad Bergzabern ist im zweiten Semester. Der Praxiskurs Grundlagen motorischer Fähigkeiten war der einzige Kurs, in den sie im ersten Semester gekommen ist, der auch in ihren Stundenplan passte. Für das zweite Semester hat sie sich für alle möglichen Kurse angemeldet, auch in Leichtathletik und Gerätturnen. Nur den im Fußball konnte sie belegen: Mit einem negativen Coronatest fragte sie auf gut Glück den Dozenten, der nahm sie auf.

„Wenn man Sport studiert, geht man davon aus, dass man mehr als einen Praxiskurs hat“, sagt sie. Von anderen habe sie gehört, dass es in Landau schon vor Corona schwierig gewesen sei, in Praxiskurse zu kommen. Die 20-Jährige, die in Landau wohnt, geht davon aus, dass es besser wird.

Was ist mit Bafög?

Wer als neuer Lehrer in der Schule Bammel vor dem Sportunterricht habe, müsse vielleicht eine Fortbildung machen, sagt Pollähne. Und reißt ein anderes Problem an: An Grundschulen fehlten viele Sportlehrkräfte, seien viele Quereinsteiger tätig, die nie Sport studiert hätten. Um in Landau mehr praktische Seminare anbieten zu können, sei die Uni personell nicht gut ausgestattet.

Auch einer 27-Jährigen, die eine Lehre zur Produktdesignerin absolviert hat, bleibt nur zu hoffen, dass es besser wird. Sie ist im zweiten Semester Sport und Ethik auf Gymnasiallehramt – und geht davon aus, dass sie auch im dritten Semester kein Praxisseminar wird belegen können.

Im ersten Semester ohne Zugangsmöglichkeit zu einem Sportpraxis-Seminar hoffte sie, im zweiten mehr Glück zu haben. Sogar um einen Platz in Praxisseminaren in Sportarten, die ihr nicht lägen, habe sie sich beworben. In der dritten Belegungsphase habe sie Dozenten direkt angeschrieben. Antworten: Die Seminare sind schon voll. Die Plätze sind belegt. Die Plätze sind vergeben, und ein Nachrücken wird es nicht geben, weil es Studierende mit höheren Fachsemesterzahlen gibt, die ebenfalls noch auf einen Platz warten.

„Wie will ich das machen in der Regelstudienzeit?“, fragt sie sich. Weil sie keine Prüfungen ablegen kann, sieht sie ein Problem auf sich zukommen: Bafög gebe es nur während der Regelstudienzeit. Eine Kommilitonin ist im vierten Semester und kann erst jetzt Praxisveranstaltungen belegen.

Die Personen

Helga Pollähne (64), Diplom-Sportlehrerin, Akademische Direktorin an der Uni in Landau, stammt aus Braunschweig. Sie ist im Vorstand des Vereins zur Bewegungsförderung und Psychomotorik in Landau. Nach dem Studium in Köln unterrichtete sie Kinder und Erwachsene in Tanz und Gymnastik. 1985 begann sie eine Lehrtätigkeit am Institut für Sportwissenschaften in Frankfurt. Seit 1991 ist sie in Landau.

Frank Zaucker (63) war Vorsitzender des SSC Landau und ist Vorsitzender des Sportkreises Landau. 1979 bis 1981 war er Lehrbeauftragter an der Uni Mainz im Fach Schwimmen und Fachsportlehrer am Gymnasium. 1981 erlangte er das Diplom im Fach Sportwissenschaft. Ab 1984 war er Sportlehrer am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau, ab 1987 auch Mathematiklehrer, und ab 1985 Lehrbeauftragter im Fach Sportwissenschaften an der Uni. Seit 2008 ist er Akademischer Direktor.

Sophie Linßen (24) begann in ihrem Heimatverein FSV Rimbach mit Fußball. Sie war als Jugendliche in Hoffenheim, spielte in der U17-Bundesliga, entschloss sich, Abitur zu machen, kickte in Pfungstadt, beim FC Speyer und TSV Schott Mainz. Sie ist spielende Cotrainerin beim TSV Venningen/Fischlingen/Kirrweiler und engagiert sich in der Landauer Ballschule. Sie studiert Sport und Philosophie auf Lehramt für Gymnasien.

Maximilian Staats (28) ist schon lange in der Fachschaft Hochschulsport in Landau. Der Frankenthaler begann in Heuchelheim mit Handballspielen und gehörte viele Jahre zum Stamm des Oberligisten HSG Eckbachtal, ehe er 2020 zum TV Offenbach wechselte. Er studiert auf Grundschullehramt mit Sport und Deutsch.

Nora Zoller (20) ist im zweiten Semester des Studiums Politik und Sport auf Gymnasiallehramt. Sie spielt Basketball beim TV Bad Bergzabern und ist im Stadtrat für die SPD.

Zitiert

„Eine Eignungsprüfung zum Sommersemester 2021 konnte in RLP aktuell nur durch die Johannes-Gutenberg-Universität Mainz angeboten werden. Diese fand am 30. Oktober 2020 statt.“

Homepage der Uni Koblenz-Landau