Nicht auf den Betzenberg und in die Krypta des Speyerer Doms entführt der Journalist Rolf Schlicher die Leser seines Buchs „Potzblitz – Die Pfalz!“ Sondern an besondere, verborgene Orte. Der langjährige Leiter des Südwest-Ressorts der RHEINPFALZ stellt sein Buch bei einer Lesung in Steinweiler vor.

Rolf Schlicher ist ein Vollblutpfälzer. Der Redakteur wurde in Kaiserslautern geboren, wuchs dort auch auf, ehe es über Edenkoben schließlich nach Neustadt ging, wo er nun seit Jahrzehnten lebt. Beruflich verbrachte er überdies viel Zeit in Pirmasens und Ludwigshafen. „Den Rest der Pfalz hat er sich im Lauf der Zeit erwandert und erradelt, privat, aber auch für sein Südwest-Ressort“, wie RHEINPFALZ-Kollegin Anke Herbert einmal in einem Porträt über ihn schrieb.

Kurzum: Rolf Schlicher ist ein ausgewiesener Pfalz-Kenner. Und einer, der sein Wissen über diesen liebenswerten Landstrich gerne mit seinen Lesern geteilt hat. Dass das auch nach seinem Ausscheiden aus dem Redaktionsdienst so ist, beweist das Buch „Potzblitz – Die Pfalz!“, das Schlicher im vergangenen Jahr vorgelegt hat.

Unbekannte Seiten der Pfalz

Mit „Potzblitz“ lassen sich die unbekannten Seiten der Pfalz entdecken: die schönsten Echos, der größte Hinkelstein, das älteste Karussell der Pfalz, die tiefste Höhle oder das Revier des letzten Auerhahns im Pfälzerwald. In dem 208 Seiten starken Buch lassen sich die unbekannten Seiten der Pfalz entdecken, es ist sozusagen ein „Leseausflugsbuch“, in dem Schlicher in insgesamt 15 abwechslungsreichen und unterhaltsamen Kapiteln ganz besonderen Geschichten erzählt. Beispielsweise auch jene über das Stück Papier aus dem pfälzischen Frankeneck, das bis zum Mond flog. Oder jene über einen genial konstruierten Pfälzer Blitzableiter, der mit seinen fünf Spitzen einen extra starken Schutz bot und 1776 auf dem Trippstadter Schloss montiert wurde – und noch heute funktionieren würde, wenn er nicht auf rätselhafte Weise abhanden gekommen wäre.

Sein Buch „Das Pfälzer Tischleindeckdich“ wurde 2015 mit dem Medienpreis des Bezirksverbandes Pfalz ausgezeichnet. Über „Potzblitz – die Pfalz!“ sagt RHEINPFALZ-Chefredakteur Michael Garthe: „Rolf Schlichers Überraschungsführer durch die Pfalz ist ein Buch für die heimattreuen und für die reisefreudigen Pfälzer, ein Buch für Wochenendausflüge und Urlauber, für Naherholung und für Weltenbummler. Den Heimattreuen zeigt es, dass sie doch noch nicht alles wissen über die Pfalz und all ihre Besonderheiten. Den Weltenbummlern führt es vor Augen, dass auch die kleine Welt voller Abenteuer und Geheimnisse steckt. Das Buch ist eine Fundgrube für das Originelle in der Pfalz, also eine Stimulanz für die Heimatliebe der Pfälzerinnen und Pfälzer. Es ist gleichsam eine Wundertüte für alle, die sich in nah und fern für die Pfalz interessieren.“

Termin

Rolf Schlicher liest am Freitag, 31. März, 19 Uhr, im Pfarrzentrum Steinweiler aus seinem Buch „Potzblitz – die Pfalz“. Der Eintritt ist frei.