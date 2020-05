Florian Schwertl (31) wechselt zum TuS Maikammer in die Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt West. Er war in den vergangenen drei Jahren als Spielertrainer beim Landesligisten TuS Altleiningen tätig. In Maikammer wird er als Co-Trainer Igor Keller unterstützen. Schwertl bestritt 101 Partien in der Landesliga für die Vereine TuS Altleiningen, SV Geinsheim und VfL Neustadt. Für den SV Waldhof II spielte er in der Verbandsliga.