Was heute viele nicht mehr wissen: Rolf Stahlhofen, den man Sohn Mannheims kennt, hat viele Jahre seines Lebens in Landau verbracht. Hier machte er auch erstmals musikalisch auf sich aufmerksam als Frontmann von Der mit dem Rolf tanzt. Jetzt gibt es eine Wiedervereinigung: in Originalbesetzung.

Die Combo gilt heute als Kultgruppe. Der mit dem Rolf tanzt war eine Party-Rock-Band, die vor 30 Jahren die Bühnen der Südpfalz eroberte und von den Fans gefeiert wurde. In den 90er-Jahren brachten sie die Festzelte auf Stadtfesten, Weinfesten und Faschingsveranstaltungen mit Hits von Größen wie Westernhagen, den Rolling Stones, Santana, Thin Lizzy, Bob Marley und Eric Clapton zum Brodeln.

Als Frontmann von Der mit dem Rolf tanzt wurde Rolf Stahlhofen von den Fans gefeiert. Foto: Stahlhofen

Jetzt haben die Bandmitglieder sich nach all den Jahren wieder mal getroffen und bei einem gemeinsamen Schoppen schnell festgestellt, dass die Leidenschaft für die Musik und die gemeinsamen Erinnerungen wiederbelebt werden müssen, erzählt der Mannheimer Bassist Martin Simon. Am Freitag stehen sie tatsächlich für ein Benefizkonzer wieder gemeinsam auf der Bühne. Simon verspricht sich von dem Konzert eine musikalische Reise in die Vergangenheit und eine unvergessliche Nacht voller Rock und Party. Mit dabei sind neben Simon und Stahlhofen Rox Bauer, Manfred Rillmann, Tom Rillmann und Laubi Laubersheimer.

„Es wird auf jeden Fall ein ganz besonderes Konzert werden. Zum einen, weil es wirklich das erste Mal seit etwa 30 Jahren ist, dass wir wieder gemeinsam auf der Bühne stehen und zum anderen, weil es ein Konzert ist, dass wir so ganz für uns spielen wollen und für alle die Lust haben auf gute Musik, tanzen und einfach einen schönen Abend“, erzählt Rolf Stahlhofen. „Als wir uns getroffen haben - sozusagen zur Zeitreise - war klar, dass wir alle unglaublich Lust auf einen gemeinsamen Gig haben, aber dass wir nicht daran verdienen wollten.“

Die Band rockte vor 30 Jahrne die Festzelte in der Südpfalz. Foto: Stahlhofen

Geboren ist Rolf Stahlhofen 1968 in Bayern. Seine Kindheit und die frühe Jugend verbracht er in Saudi-Arabien, Nigeria, Algerien und England. In Landau landete er mit 15 Jahren als sogenannter schwer erziehbarer Jugendlicher im Jugendwerk St. Josef. Umso mehr dürfte dem 55-Jährigen, der inzwischen als Familienvater in Feudenheim lebt, an dem Benefizkonzert liegen: Der Erlös geht an den Landauer Verein Getrennte Farben, gemeinsames Herz, der benachteiligte Kinder und Jugendliche unterstützt. Spender übernehmen die Veranstaltungskosten: der Leinsweiler Hof, das Parkhotel Landau, die Weistubb’ im Zehntkeller und die Sparkasse Südpfalz. Die Band verzichtet auf ihre Gage, wie bei vielen Benefizaktionen Stahlhofens.

Mit der Musikbranche in Berührung kam Stahlhofen als Roadie bei der Landauer Band Pegasus. Begegnungen mit Menschen wie Michael Frey (Fisherman’s Friends) und Uli Degenhardt (Hobo), die in der Landauer Musikszene mitmischen, ebneten seinen Weg. Bevor er selbst als Sänger berühmt wurde, begann er mit 18 er als professioneller Roadie und wurde Roadmanager bei Chaka Khan.

Termin

Der mit dem Rolf tanzt am Freitag, 3. Februar, 20 Uhr, in der Sonnenberghalle in Leinsweiler. Karten gibt’s beim Havanna Ticketshop in Landau und unter der Telefonnummer 06341 80482.