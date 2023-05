Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Angenehm für Besucher ist es in Zeiten von Corona, wenn Veranstalter mit der Kultur an die frische Luft gehen. Wie unberechenbar solche Angebote aber in einem durchwachsenen Sommer wie diesem sind, hat sich am Wochenende bei der Musik im Park der Villa Wieser gezeigt. Seit vielen Jahren ist sie wegen des stimmungsvollen Ambientes ein Renner im Herxheimer Kulturprogramm – insofern das Wetter mitspielt.

Sie ahnen es schon: Das Wetter spielte nicht mit. Nach einem freundlichen Abend am Freitag mit dem Trio 3D, dem Crossover-Ensemble der Brüder Dörsam, hatte die Gemeinde für Samstag auf eine