Daxlanden ist ein Dorf am Rhein, in der Nähe von Karlsruhe, einst ein idyllisches Fischerdorf. Hier malten viele Plein-air-Maler aus Karlsruhe und Grötzingen, angezogen von der Landschaft und dem Wasser. Ein zu seiner Zeit sehr bekannter Maler, der dort wohnte, ist August Kutterer. Seine Enkelin hat in seinem ehemaligen Atelier ein kleines Museum eingerichtet.

Es ist ein Glücksfall. Nichts wurde weggeworfen, nichts verbrannt. Alles ist noch da: die Briefe, die alten Pässe, Fotos, Zeugnisse und Urkunden, Orden aus dem Ersten Weltkrieg, altes Geschirr,