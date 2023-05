Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Landauer Diyab Dabschah bleibt nach dem Sieg gegen den Kölner Mirko Sikora bei der fünfeinhalb Stunden dauernden Eliteboxing-Fightnight weiter ungeschlagen. Ein anderer Landauer hatte am Samstag keine Chance. Der Boxring hätte es fast nicht ins Universum-Kinocenter geschafft.

Diyab Dabschah sitzt in seiner Ecke. Seine beiden Begleiter coachen, was das Zeug hält. Was sie nicht wissen: Der Kampf ist längst zu Ende. Mirko Sikoras Ecke hat das Handtuch geworfen. Dabschahs