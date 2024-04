Wegen der Sprengung einer Weltkriegsbombe ist die Autobahn 5 gesperrt worden. Auch die Bundesstraße 462 sowie die Kreisstraße 3716 wurden nach Angaben der Stadt am Dienstag für den Verkehr gesperrt. Zudem wurde die Bahnstrecke gesperrt, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Betroffen war der Fernverkehr zwischen Rastatt und Karlsruhe. Die Rheinbahnstrecke, der Bahnhof Rastatt und der Nahverkehr waren nicht betroffen. Es sei aber mit Einschränkungen im Bahnverkehr zu rechnen, so der Sprecher. Das Gebiet um den Fundort wurde geräumt. Bewohner des Rastätter Stadtteils Rauental mussten ihre Häuser verlassen. Die Stadt wies sie an, dringend benötigte Medikamente und Babynahrung mitzunehmen.

Rastatt (dpa/lsw) - Zunächst war am Dienstagvormittag ein Industriegebiet in Rastatt geräumt worden. Untersuchungen des Kampfmittelbeseitigungsdienstes ergaben aber, dass die Bombe nicht einfach entschärft werden kann, sondern gesprengt werden muss, wie die Stadt mitteilte. Die zunächst eingerichtete Sperrzone war deshalb auf einen Radius von 1000 Metern um den Fundort erweitert worden.

Die 250 Kilogramm schwere Weltkriegsbombe war am Dienstag bei Luftbildaufnahmen im Vorfeld von Baumaßnahmen in einem Industriegebiet entdeckt worden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes begutachteten die Bombe.

