Spaß haben und das auch noch für eine gute Sache – das verspricht das Benefizkonzert „Jazz für Afrika“ am Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, in der Germersheimer Stadthalle. Geboten ist traditioneller New-Orleans-Jazz, Dixie, Pop und Soul.

Bekannt für ihre mitreißende Musizierfreude auch nach über 30 Jahren auf Tour ist die Unnerhaus Jazzband um den Trompeter Franz Wosnitza aus Landstuhl. Als Sänger versucht er das dunkle Timbre von Louis Armstrong aufleben zu lassen. Neben seinem Gesangspart führt er zudem mit lockerer Moderation durchs Programm.

Sechs CDs hat die Unnerhaus Jazzband produziert und für ihre Mundart-CD „Jazz iss guud“ den Pamina-Kulturpreis erhalten. Mit dabei sind neben Wosnitza der Posaunist Jochen Scheerer und der Saxofonist Helmut Engelhardt aus Kaiserslautern, an Banjo und Gitarre Christian Lassen aus Mannheim, an Piano und Schlagzeug Holger Schütz aus Frankfurt und mit dem Sousafonisten Johannes Maiß aus Ottersheim auch ein Südpfälzer.

Junge Talente aus der Südpfalz

Weiter geht es im Programm mit einem jungen Talent aus Ottersheim: Annika Becker, die in Germersheim an der Musikschule und der Musikakademie ausgebildet wurde. In der Disziplin Pop-Gesang war sie 2019 Bundessiegerin beim Wettbewerb Jugend musiziert. Am Flügel wird sie begleitet von einem jungen Musiker aus Landau: Noah Allmann.

Cover aus Soul, Pop und Reggae mit eigener Note steuert die Formation Smitty & Blues Plus bei. Gitarrist Sepp Stephan, Frontmann Bernhard „Smitty“ Smith, Sebastian Wust am Keyboard, Michael Schäfer am Bass und Schlagzeuger Tony Burks kennen sich schon lange und sind entsprechend gut aufeinander eingespielt. Mit dabei: die Sängerin Ty LeBlanc, eine zarte Frau mit großer, samtener Stimme. Die Weltenbummlerin stammt aus El Paso in Texas, hat kreolische Wurzeln, entdeckte ihre Liebe zum Komponieren mit elf in Detroit und lebt seit fast zehn Jahren in Venedig.

Termin

11. Benefizkonzert „Jazz für Afrika“ zugunsten des Steyler Missionars Karl Schaarschmidt zur Verwendung für Straßenkinder und Aidswaisen in Kenia am Mittwoch, 22. März, 19.30 Uhr, in der Stadthalle Germersheim. Schirmherr ist der Germersheimer Bürgermeister Marcus Schaile. Veranstalter sind der Verein Europalz Germersheim und die Old Jazz Union Deutschland. Karten gibt es im Vorverkauf bei der Unibuchhandlung Hilbert und der Sparkasse in Germersheim, außerdem telefonisch unter den Nummern 06348 4286 und 0175 3834222.