Zu einem Auffahrunfall ist es am Donnerstag gegen 20.30 Uhr in der Schifferstadter Straße gekommen. Wie die Polizei meldet, war eine 23-jährige Autofahrerin in Richtung Ortsausgang unterwegs, als sie aufgrund stockenden Verkehrs anhalten musste. Ein hinter ihr fahrender 55-jährige Autofahrer bemerkte das Bremsmanöver nicht rechtzeitig und fuhr auf das Fahrzeugheck der 23-Jährigen auf, die dadurch Kopfschmerzen davontrug. Eine ärztliche Versorgung lehnte sie jedoch ab. Der Gesamtschaden liegt bei rund 3000 Euro.