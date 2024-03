Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Badischen Kunstverein Karlsruhe ist die erste große Retrospektive zur vielseitigen Künstlerin Lily Greenham zu sehen. Klangwolken und wechselnde Raumfarben empfangen die Besucher der Ausstellung. Als Sensation gelten Dokumente der Komponistin und Op-Art-Vertreterin, die bisher noch nie gezeigt wurden: Notizen, ganze Notizbücher und Notationen.

Im Jahr 1995 landete die niederländische Band Gompie denFeten-Hit „Alice, Who the Fuck is Alice?“ Daran angelehnt könnte man fragen: Wer zum Teufel ist Lily Greenham? Aber auch: