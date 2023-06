Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit einem frischen, modernen Programm startet die Badische Landesbühne in Bruchsal in die Spielzeit 2023/24. Der Neue an der Spitze ist Wolf E. Rahlfs.

Vom Theater der Altmark in Stendal, Sachsen-Anhalt, wechselt der neue Intendant nach Baden. Er löst Carsten Ramm ab, der die Bühne 25 Jahren als Intendant geleitet hat. Doch Rahlfs in im Südwesten