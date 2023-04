Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Jahrelang sind sie mit ihrem Ultraleichtflugzeug über der Pfalz gekreist und haben Luftaufnahmen gemacht. Im Fokus: Getreideäcker. Aus unscheinbaren Kreisen und Linien haben sie herausgelesen, was an Resten vergangener Kulturen in der Erde schlummert.

Zum Team Archaeoflug gehören die beiden Piloten Ulrich Kiesow und Michael Voselek, Roland Seidel, der 3-D-Rekonstruktionen nach den Luftbildaufnahmen angefertigt hat, und die Landesarchäologin Andrea