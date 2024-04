Die Vorfreude auf dem Cannstatter Wasen steigt: Vom Wochenende an wird wieder auf dem Frühlingsfest gefeiert und in mehreren Festzelten ordentlich ausgeschenkt. Erlaubt ist vieles, Kiffen aber nicht.

Stuttgart (dpa/lsw) - Wenige Tage vor dem Auftakt des nächsten Stuttgarter Frühlingsfestes stehen die Schausteller, Festwirte und Marktleute wieder in den Startblöcken. Von diesem Samstag (11.30 Uhr) an und 23 Tage lang sind sie auf dem Cannstatter Wasen am Neckarufer mit dabei, wenn auf Europas größtem Schaustellerfest der Frühling gefeiert werden soll. Die Veranstalter erwarten nach eigenen Angaben von Montag mehr als eine Million Besucher bei der 84. Auflage.

Eröffnet wird das Fest wie stets feierlich mit dem traditionellen Fassanstich. Bis zum 12. Mai bieten dann rund 220 Schaustellerbetriebe, Gastronomen und Marktkaufleute ihre Dienste an. In diesem Jahr gilt auf dem gesamten Festgelände ein Cannabisverbot.

Das Frühlingsfest galt einst als Auftaktveranstaltung der Schausteller nach der jeweiligen Winterpause. Im vergangenen Jahr wurden nach Angaben der Veranstalter mehr als 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände gezählt.