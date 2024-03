Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Oratorienchor Landau und das Alte-Musik-Ensemble Palatina Consort haben am Sonntag in der Landauer Stiftskirche die Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach mit beeindruckender Originaltreue aufgeführt. Die Konzertbesucher durften sich, zumindest bis auf einen Punkt, zurückversetzt fühlen in die Zeit der Uraufführung des Meisterwerks vor 300 Jahren.

40 Jahre ist das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten durch die Wüste gewandert, bis es das „verheißene Land“ fand. 40 Tage ist Jesus Christus, ebenfalls in der Wüste,