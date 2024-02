Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen hinken in der Hinserie der Handball-Bundesliga den Erwartungen hinterher und liegen nur auf Rang acht. Was ist schiefgelaufen? Eine Analyse.

Nach dem Ende der Europameisterschaft steht am Sonntag (18 Uhr) das DHB-Pokalviertelfinale beim SC Magdeburg an. In einem mitreißenden Finale bezwangen die Löwen die Magdeburger im vergangenen April und wurden Pokalsieger.