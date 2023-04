Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während sich die Handballer der Eulen Ludwigshafen auf den Saisonstart in der Zweiten Liga vorbereiten, laufen im Hintergrund die Planungen, wie viele Fans am 11. September in die Eberthalle dürfen. Auch bei den Eulen wird sich mit der Frage befasst: 2G oder 3G?

Die Vorfreude, betont Lisa Heßler, ist da. Der so bittere Abstieg aus der Bundesliga ist verarbeitet. „Es ist extrem beeindruckend, wie diese mannschaftliche Geschlossenheit schon wieder da ist“,