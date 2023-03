Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was ist zu tun, wenn Erlaubtes von Verbotenem kaum zu unterscheiden ist, selbst von Fachleuten nicht? Die Frage lässt sich ethisch leicht beantworten, wenn die im Zweifelsfall Leidtragenden Wesen sind, die es sich gar nicht aussuchen können, was da mit ihnen angestellt wird – wie im Pferdesport. Also: Das gerade noch so Erlaubte wird auch verboten. Raus aus der Grauzone, nur noch schwarz und weiß. Exakt so verfährt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) nun völlig zu Recht im Fall einer umstrittenen Trainingsmethode im Springsport.

Die Fakten: Bisher wurde zwischen Barren und Touchieren unterschieden. Bei der längst verbotenen Trainingsmethode des Barrens wird dem Pferd beim Sprung über ein Hindernis eine