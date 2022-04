Keine Ablenkung, volle Konzentration auf die Schlussphase der Saison – so lautet das Motto am Alsenweg. Der SV Waldhof startet am Sonntag (13 Uhr) mit einer Partie beim FSV Zwickau in den Aufstiegskampf der Dritten Liga.

Die Zielsetzung für das Duell beim FSV ist klar – die Mannheimer wollen mit einem Dreier ihre Ausgangslage mindestens beibehalten und als Verfolger im Rennen um den Sprung in die Zweite Liga bleiben. Mit einem Ergebnis oder einer Punktevorgabe belastet Patrick Glöckner seine Schützlinge jedoch nicht, sondern mit einer Leistungsvorgabe. „Wir wollen so spielen wie gegen 1860“, sagt der Trainer der Waldhöfer. Mit einem 3:0 gegen den TSV 1860 München verabschiedete sich der SVW in die Länderspielpause.

Seegert und Martinovic angeschlagen

In den beiden Wochen zwischen dem bislang letzten Match und der Partie gegen den FSV gab es bei Marcel Seegert und Dominik Martinovic körperliche Probleme, so dass unklar ist, ob die Leistungsträger in Zwickau eingesetzt werden können. Beim Verbandspokal-Sieg in Wagenschwend (2:0) kamen beide Akteure vorsorglich nicht zum Einsatz.

Kapitän und Innenverteidiger Seegert leidet an Problemen am Ischiasansatz und soll im Abschlusstraining am Samstag getestet werden. Bei der Übungseinheit am Freitag fehlte er ebenso wie Topscorer Martinovic, den muskuläre Probleme am Oberschenkel zur Pause zwangen. „Bei beiden stehen die Chancen auf einen Einsatz bei 50:50“, sagt Glöckner. Der Ausfall beider würde einem Rückschlag für die Mannheimer gleichkommen.