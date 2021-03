Die für Donnerstag (19 Uhr) geplante Partie der Bundesliga-Handballer der Eulen Ludwigshafen beim TSV Hannover-Burgdorf ist am Donnerstagmorgen abgesagt worden. Der Grund: Ein Corona-Fall bei den Gastgebern.

Bereits in der Vorbereitung auf die Partie gab es einigen Wirbel. Die Eulen wollten eigentlich nach einem Training am Mittwochvormittag in der Heimat die Busreise nach Hannover antreten. Doch daraus wurde nichts. Am Mittwoch teilte der TBV Lemgo-Lippe mit, dass mehrere Corona-Fälle aufgetreten sind. Die Ostwestfalen spielten am Sonntag in der Friedrich-Ebert-Halle, gewannen gegen die Eulen 25:24. Wie Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler am Mittwochabend mitteilte, sollen sich Spieler, Trainer und Betreuer am Donnerstagmorgen nochmals PCR-Tests unterziehen und dann die Busreise nach Hannover starten – die Ergebnisse sollte man dann erst auf der Fahrt erhalten.

Keine Busreise nach Hannover

Doch in einen Bus Richtung Hannover wird der Eulen-Tross am Donnerstag nicht einsteigen. Der Grund ist nun ein anderer: Die Partie wurde nach einer positiven Testung im Lager des TSV Hannover-Burgdorf abgesagt. Das Team der „Recken“ hat sich laut einer Mitteilung der Hannoveraner umgehend in häusliche Selbstisolation begeben. „Der betroffene Spieler weist keinerlei Symptome auf“, teilte der Klub mit. „Nach Rücksprache und enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt Hannover, der Handball-Bundesliga und den Eulen Ludwigshafen wird die heutige Partie abgesagt und auf einen anderen Termin verschoben“, heißt es in der Mitteilung. Wann das Spiel nachgeholt werden soll, steht noch nicht fest.

Bislang alle Tests bei den Eulen negativ

Bereits am Dienstag hatten die Eulen von der Situation in Lemgo erfahren, wo zunächst am Montag ein Spieler positiv getestet wurde, bei Nachtests gab es dann weitere Fälle. Die Eulen hatten am Dienstag PCR-Tests durchgeführt – alle waren sie negativ. Am Mittwoch waren dann alle Schnelltests negativ. Mit Blick auf die Inkubationszeit sei am Donnerstag noch ein weiterer PCR-Test nötig, erläuterte die Geschäftsführerin. „Wir sind froh, dass wir mit dem Klinikum und dem Gesundheitsamt hier sehr kompetente Ansprechpartner haben“, zeigte sich Heßler dankbar.

Der Fokus der Eulen gilt jetzt der Vorbereitung auf das Spiel am Sonntag (16 Uhr) gegen die MT Melsungen in der Friedrich-Ebert-Halle.