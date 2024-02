Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rhein-Neckar Löwen haben am Sonntag in der Bundesliga die nächste Niederlage kassiert. Und was für eine. Beim TBV Lemgo Lippe setzte es ein 25:33 (16:15).

Was war das denn? Nach einer guten ersten Halbzeit, in der die Gäste zeitweise sogar mit fünf Toren führten, beim 13:8 nämlich, ging fast gar nichts mehr. Die Löwen verloren