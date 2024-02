Fifa-Schiedsrichter Daniel Schlager trug im Spiel Frankfurt gegen Wolfsburg erstmals die sogenannte Ref-Cam. An dieser Innovation ist ein Pfälzer beteiligt.

Eine zehn Gramm schwere, stabile und würfelförmige Kamera wurde am Headset des 34 Jahre alten Rastatters Schlager befestigt. Sie zeigt eine Partie aus Sicht des Unparteiischen. Die Perspektive ist vergleichbar mit einer Helmkamera bei den alpinen Skirennen oder der Formel 1.

Erfinder dieser Innovation ist der Hagenbacher Nicolas Winter. Er pfeift Spiele der Zweiten Liga und ist als VAR aktiv. Die Idee entstand 2018, in erster Linie wollte der heute 32-jährige Südpfälzer seinen Mitstreitern ein Hilfsmittel zur Optimierung ihrer Leistungen an die Hand geben. Winter erklärt: „Wenn eine Mannschaft einen Elfmeter verschießt oder ein Standardtor kassiert, wird das im Training geübt. Wir arbeiten viel mit Videoanalysen. Mit dieser anderen Sicht können wir Entscheidungen neu bewerten und Fehler minimieren.“

Winter, der Sportbusiness Management studierte, holte sich mit Patrick Kessel einen weiteren Rheinland-Pfälzer an seine Seite. Der Betriebswirt aus Norheim bei Bad Kreuznach blickt auf langjährige unternehmerische Erfahrung zurück, leitet seit 2019 Spiele der Dritten Liga. Das Duo gründete ein Joint Venture mit dem Wuppertaler Thomas Riedel. Dessen Firma liefert allen Referees der beiden höchsten Profiligen die Headsets. In der Branche gilt er als Vorreiter und Visionär.

In England für andere Zwecke eingesetzt

Das Trio investierte viel Herzblut, Zeit und Geld. Wie schaffen wir gute Bildqualität? Wie schützen wir die Kamera vor Erschütterungen? Wie sorgen wir für optimalen Tragekomfort? Im englischen Amateurfußball werden bereits Body Cams zur Gewaltprävention eingesetzt. Doch wegen der unscharfen Bilder und der unbequemen Anbringung am Brustkorb hielt Winter das für wenig praktikabel.

Erstmals trug der Unparteiische Sascha Stegemann im Juli 2022 beim Testspiel 1. FC Köln gegen die AC Mailand die Ref-Cam. Mit einer Ausnahmegenehmigung kam sie im Dezember 2023 bei der Drittligapartie Arminia Bielefeld gegen 1860 München zum Einsatz. Bei Magenta Sport wurde ein Highlight-Video ausgestrahlt, die Resonanz war durchweg positiv.

Der Pfälzer Nicolas Winter hat an der Entwicklung der Kamera mitgewirkt. Foto: IMAGO/Lobeca

Gespannt ist Winter auf den 12. März. Dann wird verschiedenen Fernsehsendern eine knapp halbstündige Reportage vom Spiel in Frankfurt zur Verfügung gestellt. Der Hagenbacher betont: „Es gibt bereits unzählige Kameraperspektiven. Viele wollen damit den Fußball verändern, doch genau das wollen wir nicht. Wir wollen zu den Wurzeln zurück.“

Die drei Erfinder haben über den Tellerrand geschaut, die Kamera beim NFL-Spiel New York gegen Jets Tampa Bay Buccaneers getestet. Um die Kamera flächendeckend einzusetzen, müssten die Regeln geändert werden. Aktuell verbietet die Fifa den Schiedsrichtern das Tragen von Kameras. Winter nennt weitere Vorteile: eine zusätzliche Option für die Fernsehzuschauer, Einsatz bei anderen Ballsportarten, Hilfestellung in ausländischen oder tieferen Ligen mit weniger Kamerapräsenz, Rekrutierung von Nachwuchs für seine Gilde. Als er anfing zu pfeifen gab es 80.000 Unparteiische in Deutschland. Derzeit sind es 50.000. Winter hofft: „Vielleicht gelingt es durch Verbreitung in den sozialen Medien, junge Menschen für die Schiedsrichterei zu begeistern.“

Lutz Wagner ist oberster Lehrwart des DFB. „Eine solch tolle Bildqualität hatten wir noch nie“, sagt er begeistert: „Ich hoffe, dass die internationalen Gremien die Ref-Cam genehmigen. Dann könnten die Jungs einen Durchbruch erzielen.“