Die Institutionen, Vereine und Einrichtungen der Innenstadt-West feiern den eigenen Stadtteil am kommenden Samstag im Stadtpark. Das Nachbarschaftsfest mit einem Quiz- und Spaß-Parcours, Musik und Essen findet zwischen 11 und 18 Uhr statt.

Organisatorin Marion Rübel, Quartiersmanagerin der Innenstadt-West und Mitarbeiterin des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ), hat zusammen mit ihrem Helferteam ein buntes Programm zusammengestellt. Bei einer Tauschbörse beispielsweise können Pflanzen getauscht werden. Dazu sollten sie eingetopft und beschriftet sein.

Das ehrenamtliche Team des Stadtteilbüros ist ebenfalls mit einem Stand vertreten. Dort wird über laufende Projekte wie die Tauschbox oder das Marktfrühstück informiert.

Für Unterhaltung sorgt am Samstag auf der Bühne im Stadtpark nicht nur die Tanzschule Moves, sondern auch die Schulband der Goetheschule sowie die junge Kantorei der Marienkirche. Schüler von Scarletts Musikschule treten ebenfalls auf. Um die Mittagszeit wird die Marching Band „Heavy Bones“ aufspielen.

An einem Imbiss-Wagen wird herzhaftes Essen angeboten, Vereine wie „Pälzer Bagage“ bringen sich ebenfalls ein. An ihrem Stand gibt es Tacos. Der Kulturtreff Eselsohr verkauft vegane Steaks. Falafeln wird das Fairnesskaufhaus anbieten, das direkt nebem dem Stadtpark Second-Hand-Waren zum kleinen Preis verkauft. Wer es lieber süß mag, wird an einem Crêpesstand fündig. Auch Kaffee und Kuchen oder Waffeln wird es geben.

Fürs gemeinsame Aufräumen gibt es ein Geschenk

Ein fester Programmpunkt der vergangenen Stadtteilfeste war eine Quiz- und Spaß-Rallye. Einen solchen Parcours wird es auch am Samstag wieder geben. Jung und Alt können dabei an den verschiedenen Ständen Aufgaben lösen und Stempel sammeln. Wer seine Karte bis zum Ende des Fests voll hat, erhält eine kleine Prämie. Kinder bekommen am Stand des Arbeits- und Sozialpädagogischen Zentrums (ASZ) ein kleines Geschenk und erwachsene Parcoursteilnehmer erhalten bei den Ständen des Wohn- und Pflegeheims Kessler-Handorn sowie dem Diakonissenhaus Kaffee und Kuchen. Bis etwa 17.45 Uhr haben alle Teilnehmer die Chance, bei einer Verlosung mitzumachen.

Wer möchte, kann sich nach dem Fest auf der Bühne Zange und Mülltüte schnappen und dabei helfen, im Stadtpark aufzuräumen. Für jede gefüllte Mülltüte gibt es als Dankeschön ebenfalls ein kleines Geschenk.

Das Stadtteilfest wird um 11 Uhr von Bürgermeister Manfred Schulz und dem Kinderchor der Röhmschule eröffnet.