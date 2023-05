Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Große Sorge löste die Nachricht vom Unfall Horst Eckels aus. Der 54er Weltmeister war vor Weihnachten so schwer gestürzt, dass er in die Universitätsklinik Homburg gebracht werden musste. Mittlerweile hat sich der 88-Jährige so gut erholt, dass er wohl noch in diesem Monat in sein Haus nach Vogelbach zurückkehren kann.

Der letzte noch lebende Spieler der legendären deutschen Fußball-Nationalmannschaft, die 1954 im Endspiel gegen Ungarn die Weltmeisterschaft gewann, befindet sich zurzeit in einer