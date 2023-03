Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Flieger nach England oder zu Spielen in die USA zu reisen, war für den Ehrenspielführer ein Gräuel. Er öffnete aber Gerhard Ahrens einst das Tor zur großen Fußballwelt. Im FCK-Museum ist der bald 88-Jährige bis heute engagiert und hilft mit, die Erinnerung an sein Idol wach zu halten.

Er wurde nicht wirklich entdeckt, gescoutet oder durch einen Spielerberater vermittelt. Gerhard Ahrens, Stürmer bei Fortuna Oberg nahe Hannover, hatte sich in einem Brief an Fritz