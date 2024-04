Ein Jahr wollte er bleiben. Doch es wurden vier. Nun kündigt der Brasilianer Thiago Silva seinen Abschied vom FC Chelsea an.

London (dpa) - Der brasilianische Abwehr-Routinier Thiago Silva wird den FC Chelsea am Saisonende verlassen.

Der 39-Jährige äußerte sich offen dafür, in anderer Funktion an die Stamford Bridge zurückzukehren. Silva war im Sommer 2020 nach acht Jahren bei Paris Saint-Germain zu Chelsea gewechselt. Zuvor hatte der Nationalspieler Brasiliens unter anderem beim AC Mailand, beim FC Fluminense und bei Dynamo Moskau gekickt.

Mit einer emotionalen Videobotschaft richtete sich Silva nun an die Fans der Blues. «Chelsea bedeutet mir viel», sagte er. «Ich kam hierher in der Absicht, nur ein Jahr zu bleiben, daraus wurden vier. Nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie.» Es mache ihn stolz, dass seine Söhne inzwischen auch für Chelsea spielten, sagte Silva. «Ich hoffe, sie können ihre Karriere bei diesem ruhmreichen Club fortsetzen, dem so viele Spieler gern angehören würden.»