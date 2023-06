Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hätte Ingrid Klimke zugunsten ihres großen EM-Ziels in der Dressur auf die deutsche Meisterschaft im Vielseitigkeitsreiten, bei der sie am Samstag im Gelände stürzte und sich einen Schlüsselbeinbruch zuzog, verzichten müssen? Wer das so behauptet, macht es sich zu einfach.

Es muss Liebe sein. Liebe zur ja wahrlich nicht ungefährlichen Vielseitigkeit, die Ingrid Klimke erst zu einem Star des Pferdesports gemacht hat. Trotzdem: Die Dressur war schon immer