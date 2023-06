Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Antwort: Der THW Kiel hat dem SC Magdeburg den Titel wieder abgeluchst, ließ sich von Verletzungen nicht entmutigen.

Das war dann doch der eine oder andere Ausrutscher zu viel: Der SC Magdeburg verlor in Leipzig, in Hannover und spielte bei der MT Melsungen nur unentschieden – so war der Weg frei für den THW Kiel,