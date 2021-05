Er ist nach wie vor ein Liebling der Fans, war ein Kämpfer auf dem Platz. Knapp ein Jahr nach seinem letzten Spiel für den Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist Florian Dick Sportinvalide. Seit ein paar Wochen ist er in neuer Funktion jedoch wieder mittendrin bei den Roten Teufeln – und will seinen Teil dazu beitragen, dass auf dem „Betze“ nicht die Lichter ausgehen.

„Morgens“, sagt Florian Dick, „tut es schon weh.“ Klagen will er nicht. An die Schmerzen in den Sprunggelenken hat er sich gewöhnt. Irgendwie. In den vergangenen fünf, sechs Jahren lief er regelmäßig damit auf – ob im Trikot von Arminia Bielefeld oder zuletzt wieder der Roten Teufel. Als Dick im besten Fußballeralter war, ging es los. Bänderrisse. Eigentlich nichts Dramatisches. „Ich habe sie aber nie richtig auskuriert, wollte zurück auf den Platz. Tape, Schmerzmittel – wegen solcher Kleinigkeiten wollte ich nicht zwei, drei Wochen ausfallen.“

Florian Dick – der Kämpfer eben. Doch das ging nicht spurlos an seinem Körper vorüber. Er sprach mit einem Arzt über die Probleme mit den Sprunggelenken: „Er sagte mir, das kann man operieren. Aber ob es danach wirklich besser ist, konnte er nicht garantieren.“ Ein halbes Jahr Pause hätte der heute 35-Jährige dafür in Kauf nehmen müssen. Dicks Entscheidung: „Dann spiele ich lieber mit Schmerzen.“

Praktikant beim Herzensverein

Er bereut diesen Entschluss heute nicht. „Meine Spielweise war eben nicht schonend für meinen Körper – und für meine Gegner auch nicht“, sagt der Vater von zwei Mädels mit einem Lächeln. „Es war seit ein paar Jahren klar, dass es irgendwann nicht mehr weitergehen wird.“ Dick hätte sich seine letzte Saison bei den Roten Teufeln anders gewünscht. Als er in der vergangenen Spielzeit seinen Stammplatz an den 13 Jahre jüngeren Dominik Schad verlor, klagte er aber nicht – er ging als Kapitän weiter voran, unterstützte von der Bank aus.

Nun ist er zurück bei seinem Herzensverein – als Praktikant. Der 35-Jährige, der in seiner aktiven Zeit als Rechtsverteidiger unermüdlich die Außenbahn beackerte, hat seinen Platz in einem Büro in der Geschäftsstelle des Drittligisten. An der Sportakademie Köln macht er ein Fernstudium zum Sportfachwirt. „18 Monate über Webinare und halbtags ein Praktikum“, erklärt Dick. „Ich bin sehr froh, dass das hier klappt.“ Dick wollte das Praktikum unbedingt bei den Roten Teufeln absolvieren. Er sitzt im Büro von Teammanager Roger Lutz, arbeitet Sportdirektor Boris Notzon zu. Er wird zwar alle Abteilungen durchlaufen, vor allen Dingen aber auch im Bereich rund um die Mannschaft tätig sein.

„Nicht nur einfach ein Fußballverein“

Der 35-Jährige will seine Erfahrung aus der Profizeit einbringen – nicht nur aus den über 200 Spielen für den 1. FC Kaiserslautern, sondern auch seiner Zeit beim Karlsruher SC und Arminia Bielefeld. Dazu gehöre auch, neue Spieler an die Hand zu nehmen. „Kaiserslautern, das ist nicht einfach nur ein Fußballverein“, sagt Dick. Er weiß um die große Liebe der Fans. „Bielefeld hat auch tolle Anhänger, aber da war das etwas entspannter.“ Ein neuer Spieler müsse damit umgehen lernen, dass ihn nach einer Niederlage Fans auch mal in der Stadt ansprechen.

Aufstiegsparty, aber auch Frust

Florian Dick hat sie erlebt, die Ausschläge bei den Roten Teufeln. Aufstieg in die Bundesliga, 2:0-Heimsieg am 27. August 2010 gegen die Bayern. Dick machte ein großes Spiel gegen Ribéry. Der Betze, er bebte. „So etwas vergisst man nicht. Auch nicht die Aufstiegsfeierlichkeiten, als wir mit dem Bus durch die Stadt gefahren sind.“ Wenn er davon spricht, kriegt er Gänsehaut. Dann Dritte Liga bei seiner Rückkehr. Er kennt den Frust der Fans. Der gebürtige Bruchsaler kam wieder in die Pfalz nach einer schwierigen Zeit. Glänzte Dick zunächst bei Arminia Bielefeld als Vorlagengeber, war er auf einmal außen vor. „Auch solche Phasen bringen dich weiter. Du weißt, auf wen du dich verlassen kannst.“

Unvergessen Dicks Tor des Monats 2014 gegen den FSV Frankfurt. Ein 20-Meter-Volleyknaller vor der Westkurve. Ein typischer Dick – Volltreffer oder Tribüne. „Viele Tore habe ich nicht geschossen“, erzählt er schmunzelnd. 21 Treffer waren es in seiner Karriere – zu dessen Start in Karlsruhe er übrigens noch eine Ausbildung zum Informatikkaufmann machte.

„Bewusst für Kaiserslautern entschieden“

Er ist froh, dass die Berufsgenossenschaft das Praktikum und die Umschulung ermöglicht. Im Lauterer Stadtteil Dansenberg ist er mit seiner Familie heimisch geworden. „Wir haben uns bewusst für Kaiserslautern entschieden“ – und nicht die Heimat Karlsruhe. Dick will mithelfen, dass der FCK eine Zukunft hat. Er weiß um die finanzielle Situation des Vereins. „Es geht hier auch um die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle.“ Florian Dick, ein Kämpfer auf und neben dem Platz – ganz besonders für seine Roten Teufel.