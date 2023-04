Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Fußball-Drittliga-Zweite 1. FC Kaiserslautern freut sich über die riesige Fan-Unterstützung im Aufstiegsrennen. 4000 Anhänger reisen mit nach Würzburg. Mittelfeldspieler Mike Wunderlich ist eine der Schlüsselfiguren der Lauterer. Auch Kapitän Jean Zimmer trainiert wieder.

Der 28. August 2021 war ein Tag in seinem Sportlerleben, an den sich Mike Wunderlich nicht gerne zurückerinnert. Gegen den FSV Zwickau hatte der in der Krise steckende 1. FC Kaiserslautern