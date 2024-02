Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Eulen Ludwigshafen zeigen zeitweise ein begeisterndes Spiel, müssen aber zittern, bis der 34:32-Sieg gegen TuS N-Lübbecke feststeht. Ein Akteur, der beinahe gar nicht gespielt hätte, ist nicht zu stoppen.

Was für eine aufregende Zweitliga-Partie vor 1693 Zuschauern. Die Friedrich-Ebert-Halle bebte in der Schlussphase, als die Eulen alles in die Waagschale warfen, um als Sieger vom Feld zu gehen.