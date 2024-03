8:0 Tore in zwei U16-Länderspielen in Pirmasens gegen Italien – nicht schlecht!

Dem Deutschen Fußball-Bund gefällt es auf der Pirmasenser Husterhöhe. Das 5:0 (1:0) der U16 am Montag gegen Italien war der neunte Sieg im zehnten Spiel einer deutschen Junioren-Nationalmannschaft in dem vor knapp 20 Jahren eröffneten städtischen Stadion. Ob die 2014er-Weltmeister Manuel Neuer, Jérôme Boateng, Mesut Özil und Mario Götze anno 2007 mit der U21 oder in jüngerer Vergangenheit Karim Adeyemi und Luca Netz – sie alle spielten und siegten im DFB-Trikot in Pirmasens.

Hervorragender Eindruck

Die aktuelle U16 hinterließ bei ihren zwei Spielen im Framas-Stadion einen hervorragenden Eindruck. Drei Tage nach dem 3:0 vor 3000 Zuschauern im ersten Testspiel gegen Italien siegte die Jahrgang-2008-Auswahl von Trainer Marc-Patrick Meister am Montag um die Mittagszeit – vor deshalb nur 719 Zuschauern – gegen den selben Gegner gar mit 5:0. Wieder trafen Lennart Carl von Bayern München und Alexander Staff von Eintracht Frankfurt. Die ersten beiden Treffer gelangen dem Hoffenheimer David Creta, das 3:0 erzielte Eymen Laghrissi vom Karlsruher SC. Das Team wohnte und trainierte eine Woche lang in Pirmasens. Die großen Ziele dieses Jahrgangs sind die EM in Albanien und die WM in Katar.