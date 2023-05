Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat am Freitagabend mit 2:1 (1:0) bei den Würzburger Kickers gewonnen. Es ist ein weiterer Meilenstein im Aufstiegsrennen. Die Partie stand erst auf der Kippe und wurde dann mit Verspätung angepfiffen.

Sie mussten warten, Regen und Schnee sorgten für Chaos. Dann aber durften die Fans und die Spieler des 1. FC Kaiserslautern doch noch jubeln an diesem kuriosen Freitagabend in Würzburg. Die in