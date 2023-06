Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der BASF TC Ludwigshafen gibt sich keine Blöße in der Zweiten Bundesliga Süd. Nach dem 5:4 (3:3)-Sieg gegen den TEC Waldau Stuttgart am Sonntag im Duell der bislang ungeschlagenen Mannschaften führt Ludwigshafen die Tabelle nun als einziges Team ohne Verlustpunkt an.

Es war ein ungewöhnlicher Augenblick. Viktor Galovic hatte sein Einzel verloren. Der Kroate mit einem zusätzlichen italienischen Pass hatte diese Medenrunde erstmals ein Einzel nicht gewonnen.