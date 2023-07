Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Dennis Grünheid vom TSV Chemie Premnitz (Brandenburg) und Nadine Meier (FTG-BC Frankfurt/Main) sind die neuen deutschen Meister im Bowling. Nach einer spannenden Turnierwoche in Ludwigshafen endete das letzte Großevent 2023 der Deutschen Bowling Union (DBU) auf der Anlage in Ludwigshafen. Die Meister im Doppel und Mix standen seit Mittwoch fest.

Drei, vier Schritte Anlauf, den Stemmfuß vorne abgestützt, die bis zu siebeneinhalb Kilogramm schwere Kugel vom ausgestreckten Arm in einem Bogen am Körper vorbei in Richtung der Pins geschwungen