Hacker richten in Deutschland jährlich Milliardenschäden an. Zuletzt traf es in der Region den Rhein-Pfalz-Kreis. Die meisten Firmen schweigen. Zwei Experten reden – über den Schutz und was Russlands Hacker von Chinas Spitzeln unterscheidet. Von Peter Riesbeck

Es passiert. Ständig. Zuletzt traf es den Essener IT-Dienstleister Bitmarck, die Software von Krankenkassen und Arztpraxen streikte. Hacker attackieren Firmen, Behörden und Private. Von